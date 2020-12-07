«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» и одержал пятую победу подряд в КХЛ

Магнитогорский «Металлург» одолел уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Уфе и завершилась в пользу гостей — 3:1.

В составе «магнитки» дубль оформил Сергей Плотников, а также один раз отличился Деннис Расмуссен. У хозяев единственную шайбу забросил Теэму Хартикайнен.

Для подопечных Ильи Воробьёва эта победа стала пятой подряд.

В следующем матче «Металлург» сыграет с казанским «Ак Барсом», «Салават Юлаев» встретится с финским «Йокеритом».

Ранее сообщалось, что «Северсталь» прервала шестиматчевую победную серию «Авангарда» в КХЛ.