«Металлург» обыграл «Салават Юлаев» и одержал пятую победу подряд в КХЛ
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Встреча прошла в Уфе и завершилась в пользу гостей — 3:1.
В составе «магнитки» дубль оформил Сергей Плотников, а также один раз отличился Деннис Расмуссен. У хозяев единственную шайбу забросил Теэму Хартикайнен.
Для подопечных Ильи Воробьёва эта победа стала пятой подряд.
В следующем матче «Металлург» сыграет с казанским «Ак Барсом», «Салават Юлаев» встретится с финским «Йокеритом».
Ранее сообщалось, что «Северсталь» прервала шестиматчевую победную серию «Авангарда» в КХЛ.