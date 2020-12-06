«Северсталь» прервала шестиматчевую победную серию «Авангарда» в КХЛ

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Череповце, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

В основное время за «Северсталь» забил Денис Вихарев. «Авангард» ответил голом Наиля Якупова.

Овертайм не выявил сильнейшего. В серии буллитов победу «Севертали» принёс бросок Александра Петунина.

Таким образом, прервалась шестиматчевая победная серия «Авангарда» в КХЛ. «Северсталь» одержала вторую победу подряд.

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» потерпел восьмое поражение подряд в КХЛ, уступив «Ак Барсу».