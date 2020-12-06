«Северсталь» прервала шестиматчевую победную серию «Авангарда» в КХЛ
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Череповце, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.
В основное время за «Северсталь» забил Денис Вихарев. «Авангард» ответил голом Наиля Якупова.
Овертайм не выявил сильнейшего. В серии буллитов победу «Севертали» принёс бросок Александра Петунина.
Таким образом, прервалась шестиматчевая победная серия «Авангарда» в КХЛ. «Северсталь» одержала вторую победу подряд.
Ранее сообщалось, что «Автомобилист» потерпел восьмое поражение подряд в КХЛ, уступив «Ак Барсу».