«Северсталь» прервала шестиматчевую победную серию «Авангарда» в КХЛ

Короткая ссылка
Череповецкая «Северсталь» одержала победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Северсталь» прервала шестиматчевую победную серию «Авангарда» в КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Череповце, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

В основное время за «Северсталь» забил Денис Вихарев. «Авангард» ответил голом Наиля Якупова.

Овертайм не выявил сильнейшего. В серии буллитов победу «Севертали» принёс бросок Александра Петунина.

Таким образом, прервалась шестиматчевая победная серия «Авангарда» в КХЛ. «Северсталь» одержала вторую победу подряд.

Ранее сообщалось, что «Автомобилист» потерпел восьмое поражение подряд в КХЛ, уступив «Ак Барсу».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить