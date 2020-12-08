Нойер опасается контратак «Локо» в исполнении Эдера и Миранчука в матче ЛЧ
- Reuters
9 декабря команды сыграют в Мюнхене в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.
На предматчевой пресс-конференции Нойер сказал, что изучал атаку железнодорожников.
«Могу выделить Антонио Эдера и Антона Миранчука. В первом матче «Локомотив» был хорош в контратаках и имел неплохие шансы в начале игры. Мы контролировали мяч, но у них было много опасных контратак», — приводит слова вратаря Twitter «Баварии».
Своими ожиданиями от матча также поделился наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик.