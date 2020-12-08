Нойер опасается контратак «Локо» в исполнении Эдера и Миранчука в матче ЛЧ

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился знаниями об игроках атакующей линии «Локомотива».

9 декабря команды сыграют в Мюнхене в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

На предматчевой пресс-конференции Нойер сказал, что изучал атаку железнодорожников.

«Могу выделить Антонио Эдера и Антона Миранчука. В первом матче «Локомотив» был хорош в контратаках и имел неплохие шансы в начале игры. Мы контролировали мяч, но у них было много опасных контратак», — приводит слова вратаря Twitter «Баварии».

Своими ожиданиями от матча также поделился наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик.