Нойер опасается контратак «Локо» в исполнении Эдера и Миранчука в матче ЛЧ

Короткая ссылка
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поделился знаниями об игроках атакующей линии «Локомотива».
Нойер опасается контратак «Локо» в исполнении Эдера и Миранчука в матче ЛЧ
  • Reuters

9 декабря команды сыграют в Мюнхене в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

На предматчевой пресс-конференции Нойер сказал, что изучал атаку железнодорожников.

«Могу выделить Антонио Эдера и Антона Миранчука. В первом матче «Локомотив» был хорош в контратаках и имел неплохие шансы в начале игры. Мы контролировали мяч, но у них было много опасных контратак», — приводит слова вратаря Twitter «Баварии».

Своими ожиданиями от матча также поделился наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить