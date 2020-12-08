Футболист ЦСКА Фернандес заявил, что не намерен становиться тренером

Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес заявил, что не собирается становиться тренером по окончании карьеры.

«Я не знаю пока, чем буду заниматься, когда закончу карьеру. Но я точно знаю одно: я никогда не буду тренером. Я не умею и не хочу кричать на людей», — цитирует Фернандеса kp.ru.

По его словам, если бы ему пришлось посадить игрока на скамейку запасных, то он сам бы не смог потом спать две ночи.

«Нет, это работа не для меня. Но, возможно, открою детскую школу — вот это было бы отличное занятие», — добавил Фернандес.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. На его счету 287 матчей в составе армейского клуба, в которых он забил шесть мячей и отдал 46 результативных передач.

Ранее Фернандес рассказал о несостоявшемся переходе в петербургский «Зенит».