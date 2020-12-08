СК выявил хищение около 180 млн рублей при строительстве стадиона «Зенита»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал об итогах расследования махинаций при строительстве стадиона «Газпром Арена», на котором выступает петербургский футбольный клуб «Зенит».

По информации СК, при установке на стадионе системы видеонаблюдения произошло хищение средств. Отмечается, что компания, которая занималась этой работой, привлекла в качестве субподрядчика ООО «Группа компаний «Охрана». Её учредителем является находящийся в розыске предприниматель Алексей Кобыща. В итоге было заказано оборудование у немецкого производителя, а затем осуществлено несколько фиктивных сделок через знакомых посредников.

«В результате мошеннических действий обвиняемых оборудование было закуплено почти на 180 млн рублей дороже. В настоящее время с материалами уголовного дела знакомится ряд фигурантов, среди которых предприниматели и их соучастники Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз. Они обвиняются в хищении бюджетных средств при строительстве футбольного стадиона в Санкт-Петербурге», — цитирует Бастрыкина РИА Новости.

Стадион строился с 2007 по 2017 год. За это время стоимость его строительства возросла до нескольких десятков миллиардов рублей.

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