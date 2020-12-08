СК выявил хищение около 180 млн рублей при строительстве стадиона «Зенита»

Короткая ссылка
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал об итогах расследования махинаций при строительстве стадиона «Газпром Арена», на котором выступает петербургский футбольный клуб «Зенит».
СК выявил хищение около 180 млн рублей при строительстве стадиона «Зенита»
  • © РИА Новости / Руслан Шамуков

По информации СК, при установке на стадионе системы видеонаблюдения произошло хищение средств. Отмечается, что компания, которая занималась этой работой, привлекла в качестве субподрядчика ООО «Группа компаний «Охрана». Её учредителем является находящийся в розыске предприниматель Алексей Кобыща. В итоге было заказано оборудование у немецкого производителя, а затем осуществлено несколько фиктивных сделок через знакомых посредников. 

«В результате мошеннических действий обвиняемых оборудование было закуплено почти на 180 млн рублей дороже. В настоящее время с материалами уголовного дела знакомится ряд фигурантов, среди которых предприниматели и их соучастники Сергей Беляев, Андрей Соболев, Александр Половко, Дмитрий Сбруев и Валерий Мороз. Они обвиняются в хищении бюджетных средств при строительстве футбольного стадиона в Санкт-Петербурге», — цитирует Бастрыкина РИА Новости.

Стадион строился с 2007 по 2017 год. За это время стоимость его строительства возросла до нескольких десятков миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что бывший капитан «Рубина» Сергей Харламов получил 12 лет колонии за создание финансовой пирамиды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить