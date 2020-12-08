У экс-футболиста сборной Англии диагностирована одна из форм деменции

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У бывшего защитника сборной Англии по футболу Кенни Сэнсома диагностировали синдром Вернике — Корсакова, который является одной из форм деменции.
У экс-футболиста сборной Англии диагностирована одна из форм деменции
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте бывшего клуба игрока «Кристал Пэлас».

Отмечается, что 62-летний Сэнсом был выписан из больницы и поселился в новом месте. На данный момент ему поставили диагноз, но Сэнсом находится на ранней стадии заболевания и ещё поддаётся лечению.

«При поддержке семьи и опекунов он делает первые шаги на пути к выздоровлению. Близких ему людей воодушевляют его успехи и позитивный настрой, который он проявляет в сложных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Сэнсом провёл 86 матчей за сборную Англии в период с 1979 по 1988 год.

Ранее сообщалось, что тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов заболел коронавирусом.

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