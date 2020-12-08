ЭСК РФС признала ошибку судьи в одном из двух спорных эпизодов матча «Урал» — «Сочи» 

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Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза рассмотрела спорные эпизоды матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал» — «Сочи».
ЭСК РФС признала ошибку судьи в одном из двух спорных эпизодов матча «Урал» — «Сочи» 
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте РФС, арбитр Станислав Васильев ошибочно не удалил футболиста «Урала» Игоря Калинина на первой минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока несут риск нанесения серьёзной травмы сопернику за счёт применения шипов и чрезмерной силы значительно выше голеностопа», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что было принято верное решение не назначать пенальти в ворота «Урала» на 13-й минуте, так как контакт между защитником «Урала» Владимиром Рыковым и нападающим «Сочи» Михой Мевлей был незначительным.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «Урала».

Ранее Игорь Федотов оценил работу судей в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Химками» и «Краснодаром».

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