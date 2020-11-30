Арбитр Федотов считает, что Мусаев возмущался в матче с «Химками» по делу

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Футбольный арбитр Игорь Федотов оценил работу судей в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Химками» и «Краснодаром».
Арбитр Федотов считает, что Мусаев возмущался в матче с «Химками» по делу
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Не понравилось, как работал Иванов. Всё было неровно по отношению к «Краснодару». На 13-й минуте арбитр не показал жёлтую Дядюну, хотя тот прыгал в игрока гостей прямой ногой, Иванов при этом находился в хорошей позиции. На 21-й Кайо он показал жёлтую правильно — тот применил руки в борьбе за верховой мяч. Но на 30-й минуте Иванов снова начудил: игрок «Химок» наступил на голеностоп Смольникову, а Иванов решил, что именно Смольников нарушал правила», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Он также подверг критике решение Иванова на 76-й минуте, когда арбитр зафиксировал нарушение на полузащитнике «Химок» Денисе Глушакове со стороны Даниила Уткина. Кроме того, он считает, что нужно было назначать пенальти в ворота хозяев на 91-й минуте из-за нарушения на Ари.

«Мусаев возмущался по делу: надо разобраться, почему судья в матче с «Химками» судил против «Краснодара». Оценка у Иванова — 7,7», — добавил Федотов.

После матча, завершившегося поражением «Краснодара» со счётом 0:1, 37-летний специалист получил красную карточку во время своей беседы с главным судьёй встречи Сергеем Ивановым.

Ранее Мусаев рассказал, за что его удалили после матча с «Химками».

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