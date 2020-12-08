В Комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга планируют ввести спортивные туры для болельщиков

Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев рассказал, какие спортивные программы планируется ввести для привлечения туристов в город.

«Мы рассчитываем организовать несколько специальных туров для людей, которые интересуются спортивной составляющей. Во-первых, у нас большие претензии на гольф-туризм. В Санкт-Петербурге и области есть пять официальных клубов с уникальными полями, разработанных европейскими дизайнерами. Во-вторых, Санкт-Петербург — столица парусного спорта и туризма. В следующем году начнёт работать большой яхт-клуб. В настоящий момент мы обсуждаем эти вопросы с властями города», — пояснил Корнеев.

Кроме того, он поделился ожиданиями от предстоящих международных соревнований.

«Будущее после пандемии связано с Санкт-Петербургом, который примет два крупных турнира — Евро-2020 и чемпионат мира по хоккею 2023 года. Поэтому мы ждём подтверждения высокого качества наших услуг. Ведь, помимо информационного эффекта, такие мероприятия напрямую влияют на репутацию. Это серьёзная тренировка для всего сервиса, который принимает людей из разных стран, с разным менталитетом. Если город способен справиться с такими задачами, значит, он готов с точки зрения гостеприимства, безопасности», — добавил он.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Первенство планеты по хоккею — с 5 по 21 мая 2023 года.

Ранее Корнеев рассказал о влиянии мундиаля 2018 года на приток туристов в Санкт-Петербург.