В Комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга рассказали о влиянии ЧМ-2018 на приток туристов
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«До чемпионата мира прогнозы относительно притока туристов были гораздо хуже, чем оказалось на самом деле. Не зря было принято решение продлить работу системы FanID, потому что многие захотели вернуться в город. После турнира посещаемость города выросла на 15—20%. Доля людей, целью которых был спортивный туризм, составила 35—40%. Но стоит отметить, что эти цифры неточные, так как многие приезжали семьями. И если один человек шёл на футбол, то остальные отправлялись осматривать достопримечательности, посещали культурные мероприятия. В последнее время это характерно для итальянцев, латиноамериканцев. Спорт является не целью туризма, а своеобразным локомотивом, катализатором. Именно эти тенденции мы и хотим уловить», — рассказал Корнеев в беседе с RT.
По его словам, эффект от чемпионата мира сохранился и на 2019 год.
«В 2019 году приток туристов составил 10—15%. Эти цифры были сформированы за счёт 2018 года. Нам бы хотелось, чтобы эта доля сохранилась», — заключил он.
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