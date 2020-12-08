В Комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга рассказали о влиянии ЧМ-2018 на приток туристов

Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев объяснил, какое влияние на отрасль оказал чемпионат мира по футболу 2018 года.

«До чемпионата мира прогнозы относительно притока туристов были гораздо хуже, чем оказалось на самом деле. Не зря было принято решение продлить работу системы FanID, потому что многие захотели вернуться в город. После турнира посещаемость города выросла на 15—20%. Доля людей, целью которых был спортивный туризм, составила 35—40%. Но стоит отметить, что эти цифры неточные, так как многие приезжали семьями. И если один человек шёл на футбол, то остальные отправлялись осматривать достопримечательности, посещали культурные мероприятия. В последнее время это характерно для итальянцев, латиноамериканцев. Спорт является не целью туризма, а своеобразным локомотивом, катализатором. Именно эти тенденции мы и хотим уловить», — рассказал Корнеев в беседе с RT.

По его словам, эффект от чемпионата мира сохранился и на 2019 год.

«В 2019 году приток туристов составил 10—15%. Эти цифры были сформированы за счёт 2018 года. Нам бы хотелось, чтобы эта доля сохранилась», — заключил он.

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