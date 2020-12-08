Каррагер назвал Погба самым переоценённым игроком, которого он когда-либо видел

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Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о ситуации с заявлением агента Мино Райолы по поводу ухода его клиента Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».
Каррагер назвал Погба самым переоценённым игроком, которого он когда-либо видел
  • © REUTERS/Phil Noble

«Я говорю это уже последние 12 месяцев, о боже, Погба — самый переоценённый игрок, которого я когда-либо видел. Я думаю, что Райола и Погба — это позор футбола. Но интересно, что думает по поводу заявления Мино сам футболист?» — цитирует Каррагера The Mirror.

Он отметил, что в современном мире агенты являются для футболистов практически лучшими друзьями и по этой причине Погба должен был заранее знать, что скажет Райола.

«Я не представляю, куда Погба собирается пойти, кто его заберёт», — подчеркнул Каррагер.

Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за €105 млн. С тех пор он провёл 177 матчей за МЮ, в которых забил 34 мяча и отдал 35 результативных передач.

Ранее Мино Райола заявил, что Погба может вернуться в «Ювентус».

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