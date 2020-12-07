Агент Погба заявил, что футболист не продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»

Мино Райола, агент полузащитника английского «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщил, что игрок не будет продлевать контракт с клубом.

«Могу сказать, что у Погба с «Юнайтед» всё кончено. Поль недоволен ситуацией в клубе, так как он больше не может проявлять себя в полной мере и показывать ту игру, которой от него ждут. Погба нужна новая команда. Она будет сродни глотку свежего воздуха. Его контракт действует ещё 18 месяцев — соглашение истекает летом 2022 года», — цитирует Райолу журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Тем не менее он считает, что лучшим решением и для игрока, и для клуба будет трансфер уже этой зимой. Агент отметил, что если этого не произойдёт, то манкунианцы рискуют бесплатно потерять футболиста.

«Если кто-то этого не понимает, то они не понимают, как работает футбол. В любом случае пусть они винят меня, если Поль уйдёт», — добавил Райола.

Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за €105 млн. С тех пор он провёл 177 матчей за МЮ, в которых забил 34 мяча и отдал 35 результативных передач.

Ранее сообщалось, что гол Погба помог МЮ обыграть «Вест Хэм» в матче АПЛ.