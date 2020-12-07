Черчесов выразил заинтересованность в привлечении в сборную России клубных блоков

Наставник сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, хотелось бы ему комплектовать основной состав команды группами игроков из нескольких клубов.

«В клубных связках есть смысл. Мы часто это обсуждаем. У моих предшественников — Гуса Хиддинка и Дика Адвоката — были две команды, откуда они брали игроков. Это «Зенит» и ЦСКА. Но сейчас ярко выраженных блоков в клубах нет. Наверное, им ещё надо приблизиться к высокому уровню. Мы бы хотели иметь такие блоки», — заявил Черчесов в эфире программы «Наши парни» на YouTube.

Он также напомнил, что в марте 2021 года, когда состоятся первые матчи квалификации к чемпионату мира, игроки только выйдут из отпуска.