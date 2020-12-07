Милонов поддержал футболиста «Лестера» Варди, сбившего угловой флаг с символикой ЛГБТ 

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал эпизод с нападающим «Лестера» Джейми Варди в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Шеффилд Юнайтед».

«История с Джейми Варди — это безумие, конечно. Полнейшее безумие. Варди сделал абсолютно правильно, потому что такой флажок не соответствует футбольным правилам. Это какая-то нестандартная тряпка, которая мешает футболистам играть», — цитирует Милонова Sport24.

По его мнению, игроки могут отвлекаться на такие флажки, а те, кто их ставят, должны быть дисквалифицированы.

«Если Варди там будут дальше гнобить, то такого парня точно можно в Россию позвать. В «Зенит»? Там вроде нет места, там одни легионеры играют. Если только убрать какого-то неэффективного пешехода-легионера», — сказал Милонов.

В конце матча с «Шеффилдом» Варди отпраздновал забитый мяч, сбив угловой флажок, на котором была символика ЛГБТ.

Ранее сообщалось, что гол Варди на 90-й минуте принёс «Лестеру» победу над «Шеффилдом» в АПЛ.