Орлов высказался о словах Дриусси по поводу ухода из «Зенита»

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал высказывание нападающего петербургского «Зенита» Себастьяна Дриусси по поводу ухода из клуба.

«Что ж ты, Дриусси, три года молчал? Хотя он и до этого уже делал подобные заявления аргентинской прессе, а потом утверждал, что его неправильно поняли. Здесь он боялся говорить правду, а сейчас говорит прямо: «Мне всё надоело», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

При этом эксперт отметил, что игрока можно понять, так как он является центральным нападающим, но ему не давали ни разу сыграть на этой позиции.

«Это неправильно, это ошибка главного тренера Семака. Так нельзя. Создай конкуренцию и Дзюбе, и Азмуну. Да, Дриусси неплохо забивал в первом сезоне, играя на фланге. Но, может, забил бы больше, если бы ставили в центр. А потом травмы начались», — добавил Орлов.

Дриусси выступает за «Зенит» с 2017 года. В его активе 24 гола и 21 голевая передача в 129 матчах за петербургский клуб. Контракт аргентинца с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2021 года.

Недавно в прессе появилось высказывание форварда, в котором он выразил недовольство своей позицией в команде и заявил о готовности в любой момент вернуться на родину.

Ранее Михаил Боярский отреагировал на слова Дриусси об уходе из «Зенита».