Тренер «Барселоны» Куман высказался о противостоянии Месси и Роналду

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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мнением по поводу противостояния нападающего его команды Лионеля Месси с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Тренер «Барселоны» Куман высказался о противостоянии Месси и Роналду
  • Reuters

«Это невероятно, что они оба держат такой высокий уровень 15 лет. Для меня они — два лучших игрока мира в последние годы. Признаю обоих, потому что у них очень разные характеристики, но они оба способны на голы, хет-трики и завоевание трофеев», — цитирует Кумана Diario Sport.

Он также отметил, что не намерен выбирать лучшего, и предложил просто насладиться их игрой в предстоящем матче.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом» состоится 8 декабря в столице Каталонии.

Ранее сообщалось, что футболки Месси заняли первое место по продажам в США.

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