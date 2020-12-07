В «Крыльях Советов» отреагировали на слухи об аренде Глушенкова у «Спартака»

Генеральный директор самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал информацию о возможной аренде нападающего московского «Спартака» Максима Глушенкова.

«По Глушенкову пока нечего комментировать. Только началось межсезонье, три долгих месяца без футбола, поэтому есть время думать. У нас не принят бюджет не только у лиги, но и у клубов. Будем в новой конструкции думать о пополнениях, это отдельная и очень глубокая тема», — цитирует Калакуцкого «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне Российской премьер-лиги Глушенков сыграл пять матчей за «Спартак» и не отметился результативными действиями. Форвард недавно перенёс операцию на крестообразной связке колена.

В прошлом сезоне Глушенков уже выступал за «Крылья» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что «Рубин» интересуется футболистом «Спартака» Остоном Уруновым.