Азмун высказался о вылете «Зенита» из Лиги чемпионов

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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов УЕФА.
Азмун высказался о вылете «Зенита» из Лиги чемпионов
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«В ЛЧ нет товарищеских матчей. В последнем туре будем играть на победу. К сожалению, мы не сумели выйти из группы. Надеюсь, что в следующем году выступим лучше. Возможно, где-то недонастроились», — сказал Азмун на пресс-конференции.

Матчем шестого тура Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» «Зенит» завершит выступления на стадии группового раунда, досрочно лишившись шансов на продолжение борьбы.

Ранее сообщалось, что хет-трик Азмуна помог «Зениту» разгромить «Урал» в матче РПЛ.

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