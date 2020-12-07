Азмун высказался о вылете «Зенита» из Лиги чемпионов

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов УЕФА.

«В ЛЧ нет товарищеских матчей. В последнем туре будем играть на победу. К сожалению, мы не сумели выйти из группы. Надеюсь, что в следующем году выступим лучше. Возможно, где-то недонастроились», — сказал Азмун на пресс-конференции.

Матчем шестого тура Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» «Зенит» завершит выступления на стадии группового раунда, досрочно лишившись шансов на продолжение борьбы.

Ранее сообщалось, что хет-трик Азмуна помог «Зениту» разгромить «Урал» в матче РПЛ.