СМИ: Агенты предложили Дибалу ведущим клубам АПЛ

Форвард туринского «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Об этом сообщает 90 min. Агенты 27-летнего аргентинца предложили услуги своего клиента шести топ-клубам АПЛ: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэму», «Ливерпулю» и «Арсеналу».

Нынешний контракт Дибалы с туринцами истекает в 2022 году, однако аргентинец недоволен количеством игрового времени в «Ювентусе» и готов покинуть команду уже в следующем году.

В текущем сезоне Дибала провёл десять матчей во всех турнирах за «Ювентус» и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» вырвал победу в туринском дерби Серии А с «Торино».