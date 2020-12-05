«Ювентус» вырвал победу в туринском дерби Серии А с «Торино»

«Ювентус» одержал победу над «Торино» в матче десятого тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на «Альянц Стэдиум», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Торино» забил первым. Уже на девятой минуте отличился Николя Н'Кулу.

Победу «Ювентусу» принесли голы Уэстона Маккенни и Леонардо Бонуччи, отличившихся на 77-й и 89-й минутах с передач Хуана Куадрадо.

На 90-й минуте «Ювентус» остался вдесятером — прямую красную карточку получил Карло Пинсольо.

«Ювентус» с 20 очками занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Торино» с 6 очками — 18-й.

Ранее сообщалось, что гол Иммобиле помог «Лацио» победить «Специю» в Серии А.