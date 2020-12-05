Гол Иммобиле помог «Лацио» победить «Специю» в Серии А

Римский «Лацио» одержал победу над «Специей» в матче десятого тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Специи, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Лацио» принесли голы Чиро Иммобиле и Сергея Милинковича-Савича, отличившихся на 15-й и 33-й минутах соответственно.

«Специя» ответила голом Мбалы Н'Зола, забившего на 64-й минуте.

«Лацио» с 17 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Специя» с 10 очками — 15-я.

Ранее сообщалось, что стадион «Наполи» переименован в честь Диего Марадоны.