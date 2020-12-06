Тарасова оценила выступление фигуристки Валиевой на пятом этапе Кубка России

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Камилы Валиевой в произвольной программе на этапе Кубка России в Москве.

«Программа стала выглядеть лучше, я вижу её не в первый раз. Она тяжёлая по шагам, и я уже не говорю по прыжкам. Камила просто «висит» на своих четверных тулупах, она делает их феноменально. Один раз упала с тройного лутца, но это несерьёзно», — цитирует Тарасову РИА Новости.

При этом она отметила, что такие ошибки являются непозволительной роскошью для спортсменок её уровня. По её мнению, это не позволило полностью получить удовольствие от проката 14-летней фигуристки, но тренеры всё равно должны остаться довольны.

«Колоссальная скорость в сочетании с такими умопомрачительными четверными элементами и всеми остальными тройными в разных связках, сумасшедшими вращениями, которых нет ни у кого. Бывают такие талантливые девочки, которые попадают один раз в жизни к таким талантливым тренерам, и всегда это приводит к потрясающему результату», — добавила Тарасова.

Специалист также отметила, что хочет видеть Валиеву на любых стартах, и подчеркнула, что у юной спортсменки почти нет недостатков и с ней будет тяжело бороться.

Валиева победила на этапе КР в Москве, набрав 168,66 балла в произвольной программе и 254,86 балла — по сумме двух прокатов.

Ранее сообщалось, что Валиева превзошла мировые рекорды в произвольной программе и по сумме прокатов.