«Монако» без Головина проиграл «Лиллю» в Лиге 1
- Reuters
Встреча, прошедшая в Вильнёв-д'Аске, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
Победу «Лиллю» принесли голы Джонатана Дэвида и Юсуфа Язиджи, отличившихся на 53-й и 65-й минутах.
«Монако» ответил голом Пьетро Пеллегри на 90-й минуте.
Российский хавбек Александр Головин участия в матче не принимал, поскольку продолжает восстановление после травмы.
«Лилль», набрав 26 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице Лиги 1. «Монако» с 23 очками остался на пятом месте.
Ранее сообщалось, что ПСЖ победил «Монпелье» в Лиге 1.