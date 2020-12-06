«Монако» без Головина проиграл «Лиллю» в Лиге 1

«Монако» потерпел поражение от «Лилля» в матче 13-го тура французской Лиги 1.

Встреча, прошедшая в Вильнёв-д'Аске, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Лиллю» принесли голы Джонатана Дэвида и Юсуфа Язиджи, отличившихся на 53-й и 65-й минутах.

«Монако» ответил голом Пьетро Пеллегри на 90-й минуте.

Российский хавбек Александр Головин участия в матче не принимал, поскольку продолжает восстановление после травмы.

«Лилль», набрав 26 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице Лиги 1. «Монако» с 23 очками остался на пятом месте.

Ранее сообщалось, что ПСЖ победил «Монпелье» в Лиге 1.