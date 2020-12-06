ПСЖ победил «Монпелье» в Лиге 1

«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Монпелье» в матче 13-го тура французской Лиги 1.

Встреча, прошедшая в Монпелье, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Победу ПСЖ принесли голы Колина Дагбы, Мойзе Кина и Килиана Мбаппе, отличившихся на 33-й, 77-й и 90+1 минутах.

«Монпелье» ответил голом Стефи Мавидиди, забившего на 41-й минуте.

ПСЖ с 28 очками занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Монпелье» с 23 очками — шестой.

Ранее тренер «Монако» заявил, что врачи клуба посоветовали ему не торопиться возвращать Александра Головина на поле.