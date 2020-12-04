Тренер «Монако»: врачи посоветовали мне не торопиться возвращать Головина на поле

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Главный тренер клуба французской Лиги 1 «Монако» Нико Ковач рассказал, когда российский полузащитник Александр Головин сможет вернуться на поле.
Тренер «Монако»: врачи посоветовали мне не торопиться возвращать Головина на поле
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«Он на правильном пути. Я недавно разговаривал с медицинским персоналом, и они посоветовали мне не торопиться возвращать его на поле. Травма Головина оказалась более серьёзной, чем предполагалось. В любом случае я его жду, потому что он на самом деле отличный игрок. Но пока команда показывает хорошие результаты, так что, возможно, будет правильным подождать ещё неделю или две, чтобы не рисковать», — приводит слова Ковача пресс-служба «Монако».

24-летний Головин, получивший травму ещё в августе, сыграл в нынешнем сезоне всего два матча и записал в свой актив одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Головин приступил к тренировкам в общей группе игроков «Монако».

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