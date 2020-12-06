Фигуристы Мишина и Галлямов победили на заключительном этапе КР в Москве

Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на заключительном, пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

По итогам двух прокатов Мишина и Галлямов набрали 232,47 балла — 80,13 за короткую и 152,34 за произвольную программу.

Второе место заняли Ксения Ахантьева и Валерий Колесов — 184,58 (62,71 + 121,87) балла. Тройку призёров замкнули Анастасия Балабанова и Алексей Святченко, набравшие 174,25 (64,60 + 109,65) балла.

Ранее сообщалось, что Скопцова и Алёшин победили на этапе КР в Москве в соревнованиях танцевальных дуэтов.