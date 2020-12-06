Скопцова и Алёшин победили на этапе КР в Москве в соревнованиях танцевальных дуэтов

Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин одержали победу в соревнованиях танцевальных дуэтов на заключительном, пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

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По итогам двух прокатов дуэт набрал 204,98 балла — 81,81 за ритмический и 123,17 за произвольный танцы. Второе место заняли Софья Шевченко и Игорь Ерёменко — 190,82 (76,39 + 114,43) балла. Тройку призёров замкнули Софья Карташова и Илья Карпов, набравшие 138,76 (55,90 + 82,86) балла. Ранее сообщалось, что Ерохов лидирует после короткой программы на этапе КР по фигурному катанию в Москве.