Скопцова и Алёшин победили на этапе КР в Москве в соревнованиях танцевальных дуэтов

Короткая ссылка
Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин одержали победу в соревнованиях танцевальных дуэтов на заключительном, пятом этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Скопцова и Алёшин победили на этапе КР в Москве в соревнованиях танцевальных дуэтов
  • © РИА Новости / Владимир Песня

По итогам двух прокатов дуэт набрал 204,98 балла — 81,81 за ритмический и 123,17 за произвольный танцы.

Второе место заняли Софья Шевченко и Игорь Ерёменко — 190,82 (76,39 + 114,43) балла. Тройку призёров замкнули Софья Карташова и Илья Карпов, набравшие 138,76 (55,90 + 82,86) балла.

Ранее сообщалось, что Ерохов лидирует после короткой программы на этапе КР по фигурному катанию в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить