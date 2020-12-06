Губернатор Ростовской области сделал в Instagram публикацию в память о Понедельнике

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выложил фотографию с советским футболистом Виктором Понедельником, который скончался в возрасте 83 лет.

Глава региона подчеркнул, что спортсмен навсегда останется в памяти и сердце.

«Автор чемпионского гола Евро-1960, он был по-настоящему любим всеми поклонниками футбола. Сейчас бы его назвали звездой, но он запомнился мне как скромный человек, всю жизнь посвятивший любимому делу — спорту, не изменив ему, даже оставив карьеру игрока и тренера», — написал Голубев в Instagram.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Колосков назвал Понедельника незаурядным футболистом и лучезарным человеком.