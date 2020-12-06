Губернатор Ростовской области сделал в Instagram публикацию в память о Понедельнике

Короткая ссылка
Губернатор Ростовской области Василий Голубев выложил фотографию с советским футболистом Виктором Понедельником, который скончался в возрасте 83 лет.
Губернатор Ростовской области сделал в Instagram публикацию в память о Понедельнике
  • © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Ростовской области

Глава региона подчеркнул, что спортсмен навсегда останется в памяти и сердце.

«Автор чемпионского гола Евро-1960, он был по-настоящему любим всеми поклонниками футбола. Сейчас бы его назвали звездой, но он запомнился мне как скромный человек, всю жизнь посвятивший любимому делу — спорту, не изменив ему, даже оставив карьеру игрока и тренера», — написал Голубев в Instagram.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Колосков назвал Понедельника незаурядным футболистом и лучезарным человеком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить