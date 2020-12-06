Колосков назвал Понедельника незаурядным футболистом и лучезарным человеком
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- РИА Новости
Функционер отметил, что они регулярно встречались, обменивались новостями и шутили.
«Он был компанейским человеком и незаурядным футболистом. При своих больших футбольных талантах он получал много предложений от ведущих клубов Советского Союза, но всегда оставался верен ростовским командам — «Ростсельмашу» и СКА», — приводит слова Колоскова Sport24.
Почётный президент РФС отметил, что Понедельник был очень образованным и умным человеком, а потому не случайно долгие годы возглавлял еженедельник «Футбол» в качестве главного редактора.
«Он запомнился мне как разносторонний, лучезарный человек, который всё время ходил с улыбкой. У меня остались самые тёплые воспоминания о нём», — подытожил Колосков.
Ранее сообщалось, что о Понедельнике высказался тренер Сергей Балахнин.