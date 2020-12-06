Балахнин — о Понедельнике: он всё видел и всё понимал

Бывший тренер «Ростова» и сборной России Сергей Балахнин вспомнил легендарного советского футболиста Виктора Понедельника, который скончался на 84-м году жизни.

По мнению специалиста, Понедельник был знаковым человеком для Ростова-на-Дону и всего футбола.

«Он всю свою жизнь посвятил футболу и внёс немало. Когда было общение, то это были всегда какие-то наставнические истории. Чего-то такого яркого не было. Он всегда поддержит, всегда даст совет какой-то. Он всё видел и всё понимал», — цитирует Балахнина Sport24.

Ранее сообщалось, что «Ростов» выразил соболезнования родным Понедельника.