«Ростов» выразил соболезнования родным Понедельника

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В «Ростове» отреагировали на известие о смерти знаменитого советского футболиста Виктора Понедельника, который скончался на 84-м году жизни.
«Ростов» выразил соболезнования родным Понедельника
  • Reuters

Он выступал за клуб в 1956—1958 годах, а в 1968—1969 годах был его тренером.

«Не стало легенды ростовского футбола, автора победного мяча сборной СССР в финале Чемпионата Европы — 1960 Виктора Понедельника. Свой путь во взрослом футболе он начал в нашем клубе. ФК «Ростов» скорбит об утрате и выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Понедельника», — говорится в заявлении «Ростова» в Twitter.

Ранее сообщалось, что оставшиеся матчи 17-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Викторе Понедельнике.

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