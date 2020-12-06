«Ростов» выразил соболезнования родным Понедельника
- Reuters
Он выступал за клуб в 1956—1958 годах, а в 1968—1969 годах был его тренером.
«Не стало легенды ростовского футбола, автора победного мяча сборной СССР в финале Чемпионата Европы — 1960 Виктора Понедельника. Свой путь во взрослом футболе он начал в нашем клубе. ФК «Ростов» скорбит об утрате и выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Понедельника», — говорится в заявлении «Ростова» в Twitter.
Ранее сообщалось, что оставшиеся матчи 17-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Викторе Понедельнике.