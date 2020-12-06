Дубль Хакими помог «Интеру» обыграть «Болонью» в Серии А
- Reuters
Встреча, прошедшая на стадионе «Джузеппе Меацца», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.
Победу «Интеру» принесли голы Ромелу Лукаку, отличившегося на 16-й минуте, и Ашрафа Хакими, забившего на 45-й и 70-й минутах.
«Болонья» ответила голом Эмануэла Вигнато, отличившегося на 67-й минуте.
«Интер» набрав 21 очко занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Болонья» с 12 очками — десятая.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» вырвал победу в туринском дерби Серии А с «Торино».