Дубль Хакими помог «Интеру» обыграть «Болонью» в Серии А

Миланский «Интер» одержал победу над «Болоньей» в матче десятого тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на стадионе «Джузеппе Меацца», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Интеру» принесли голы Ромелу Лукаку, отличившегося на 16-й минуте, и Ашрафа Хакими, забившего на 45-й и 70-й минутах.

«Болонья» ответила голом Эмануэла Вигнато, отличившегося на 67-й минуте.

«Интер» набрав 21 очко занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Болонья» с 12 очками — десятая.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» вырвал победу в туринском дерби Серии А с «Торино».