Семак заявил, что «Зениту» непросто далась победа над «Уралом»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над екатеринбургским «Уралом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак заявил, что «Зениту» непросто далась победа над «Уралом»
  • РИА Новости

«Неплохо начали, создавали моменты, смогли забить достаточно много. В Туле тоже создавали немало, но не смогли забить и потеряли очки. В этом матче с реализацией было гораздо лучше. Рад, поздравляю ребят с непростой победой, хотя счёт вводит в заблуждение. Молодцы, выиграли заслуженно», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Он отметил, что не может объяснить, что произошло с обороной «Урала» в нынешнем матче.

«Могу говорить о своей команде. Чтобы создать момент, нужно постараться. Может, в первые минуты мы не так уверенно смотрелись с точки зрения нацеленности на ворота, но, забив первый гол, раскрепостились и заиграли по-другому. Это день, в который всё благополучно сложилось для нас и не всё — для «Урала». «Зенит» просто был сильнее», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что хет-трик Азмуна помог «Зениту» разгромить «Урал» в матче РПЛ со счётом 5:1.

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