Никифоров о пяти голах в Лиге чемпионов — 1995/96: просто так получилось, везло

Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров объяснил, как ему удалось забить пять мячей в розыгрыше Лиги чемпионов — 1995/96.

«Просто так получилось. В тот момент везло плюс находился в хорошем состоянии. К тому же я играл либеро, и мне было легче. Рядом всегда находился Виктор Онопко, который действовал непосредственно по футболисту. А у меня оставалась возможность подключаться к атакам. Работала взаимозаменяемость. Но, понятно, что всё это происходило по ситуации. Романцев не давал установку, например, идти вперёд на 20-й минуте», — заявил Никифоров в интервью RT.

Ранее Валерий Кечинов вспомнил, как оформил дубль в матче «Спартака» с «Русенборгом» в групповом этапе Лиги чемпионов в 1995-м.