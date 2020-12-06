Никифоров о пяти голах в Лиге чемпионов — 1995/96: просто так получилось, везло

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Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров объяснил, как ему удалось забить пять мячей в розыгрыше Лиги чемпионов — 1995/96.
Никифоров о пяти голах в Лиге чемпионов — 1995/96: просто так получилось, везло
  • РИА Новости

«Просто так получилось. В тот момент везло плюс находился в хорошем состоянии. К тому же я играл либеро, и мне было легче. Рядом всегда находился Виктор Онопко, который действовал непосредственно по футболисту. А у меня оставалась возможность подключаться к атакам. Работала взаимозаменяемость. Но, понятно, что всё это происходило по ситуации. Романцев не давал установку, например, идти вперёд на 20-й минуте», — заявил Никифоров в интервью RT.

Ранее Валерий Кечинов вспомнил, как оформил дубль в матче «Спартака» с «Русенборгом» в групповом этапе Лиги чемпионов в 1995-м.

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