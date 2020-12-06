Кечинов о дубле в матче с «Русенборгом» в Лиге чемпионов: Романцев просто попросил получать удовольствие

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов вспомнил, как оформил дубль в матче красно-белых с «Русенборгом» в групповом этапе Лиги чемпионов в 1995-м.

«Олег Иванович попросил просто получать удовольствие от футбола, раз счёт такой неприглядный. Так и получилось. Да и у меня никакого волнения не было. Смысл волноваться, если твоя команда пропустила два. Казалось, спастись будет тяжело, ведь в первом тайме у «Спартака» и моментов практически не было. «Русенборг» смотрелся сильнее», — рассказал Кечинов в интервью RT.

Ранее Сергей Юран рассказал, как футболисты «Блэкберна» подрались между собой в матче со «Спартаком» в ЛЧ в 1995 году.