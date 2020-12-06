Юран рассказал, как футболисты «Блэкберна» подрались между собой в матче со «Спартаком» в ЛЧ

Главный тренер «СКА-Хабаровска» и бывший футболист «Спартака» Сергей Юран рассказал, как футболисты «Блэкберна» Грэм Ле Со и Дэвид Бэтти подрались между собой во время матча со «Спартаком» в Лиге чемпионов в 1995-м.

«Кто-то ошибся в передаче — и началось. Кричу Диме Аленичеву: «Ты что там устроил?!» Он в ответ: «Да я здесь ни при чём». Судья был обязан удалять обоих за неспортивное поведение. Трудно представить, сколько бы мы забили тогда. А так они вышли на второй тайм: один — с гематомой под глазом, второй — с забинтованной рукой», — рассказал Юран в интервью RT.

Ранее Андрей Тихонов вспомнил, как «Спартак» одержал шесть побед на групповом этапе Лиги чемпионов в 1995 году.