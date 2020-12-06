Тихонов вспомнил, как «Спартак» одержал шесть побед в групповом этапе Лиги чемпионов в 1995-м
- РИА Новости
«Конечно, группа нам попалась полегче, чем в предыдущем сезоне, когда «Спартак» противостоял ПСЖ и «Баварии». Тем не менее «Легия» и «Русенборг» на тот момент тоже были чемпионами своих стран. О «Блэкберне» и говорить нечего, ведь в 1995-м он впервые за долгое время взял золото в Англии. Так что к результату жеребьёвки отнеслись спокойно», — рассказал Тихонов в интервью RT.
Ранее сообщалось, что дубли Ларссона и Понсе помогли «Спартаку» разгромить «Тамбов» в РПЛ.