Тихонов вспомнил, как «Спартак» одержал шесть побед в групповом этапе Лиги чемпионов в 1995-м

Главный тренер казахстанской «Астаны» и бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов вспомнил, как красно-белые одержали шесть побед на групповом этапе Лиги чемпионов в 1995 году.

«Конечно, группа нам попалась полегче, чем в предыдущем сезоне, когда «Спартак» противостоял ПСЖ и «Баварии». Тем не менее «Легия» и «Русенборг» на тот момент тоже были чемпионами своих стран. О «Блэкберне» и говорить нечего, ведь в 1995-м он впервые за долгое время взял золото в Англии. Так что к результату жеребьёвки отнеслись спокойно», — рассказал Тихонов в интервью RT.

Ранее сообщалось, что дубли Ларссона и Понсе помогли «Спартаку» разгромить «Тамбов» в РПЛ.