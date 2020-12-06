Кечинов рассказал, как «Спартак» обыграл «Легию» в Лиге чемпионов при десятиградусном морозе

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, как красно-белые обыграли польскую «Легию» в матче группового этапа Лиги чемпионов в 1995 году при крайне неблагоприятных погодных условиях.

«Поле в Варшаве было очень тяжёлым. По сути, мы вышли играть на каток. Стоял мороз минус десять градусов, шёл снег, а подогрева не было. Мы сразу отложили бутсы, поскольку бегать в них было нереально, и надели кроссовки — сороконожки. Настрой у «Легии» оказался сумасшедший, и польская команда играла неплохо. Нам же этот матч ничего не давал, мы и так шли на первом месте, но хотелось одержать шестую победу подряд», — заявил Кечинов в интервью RT.

Ранее Сергей Юран признался, что ушёл из «Спартака» в 1996 году из-за девушки.