Смирнова завоевала бронзу в могуле на этапе КМ по фристайлу в Руке

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Россиянка Анастасия Смирнова заняла третье место в соревнованиях в могуле на первом этапе Кубка мира по фристайлу в финской Руке.
Смирнова завоевала бронзу в могуле на этапе КМ по фристайлу в Руке
  • РИА Новости

По итогам своего выступления Смирнова набрала 74,27 балла.

Победу одержала француженка Перрин Лаффонт — 79,18 балла. Второе место заняла американка Джейлин Кауф (75,74). Россиянки Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина и Екатерина Огнева заняли 16-е, 22-е и 27-е места соответственно.

В мужских соревнованиях в могуле россияне не завоевали наград. Лучшим среди российских фристайлистов стал Никита Андреев, занявший восьмое место.

Ранее сообщалось, что российские фристайлисты заняли весь пьедестал на первом в сезоне этапе КМ.

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