Смирнова завоевала бронзу в могуле на этапе КМ по фристайлу в Руке

Россиянка Анастасия Смирнова заняла третье место в соревнованиях в могуле на первом этапе Кубка мира по фристайлу в финской Руке.

РИА Новости

По итогам своего выступления Смирнова набрала 74,27 балла. Победу одержала француженка Перрин Лаффонт — 79,18 балла. Второе место заняла американка Джейлин Кауф (75,74). Россиянки Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина и Екатерина Огнева заняли 16-е, 22-е и 27-е места соответственно. В мужских соревнованиях в могуле россияне не завоевали наград. Лучшим среди российских фристайлистов стал Никита Андреев, занявший восьмое место. Ранее сообщалось, что российские фристайлисты заняли весь пьедестал на первом в сезоне этапе КМ.