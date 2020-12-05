Игнатьев назвал переломный момент в матче «Локо» и «Рубина»

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Игрок «Локомотива» Владислав Игнатьев, автор дубля в ворота «Рубина», прокомментировал исход матча, лучшим игроком которого он был признан.
Игнатьев назвал переломный момент в матче «Локо» и «Рубина»
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Он не считает, что удаление форварда «Рубина» Ивана Игнатьева стало переломным моментом игры.

«Переломный момент — то, что мы успели сравнять счёт в первом тайме. У нас было больше моментов. Нужно было терпеть и ждать своего шанса. Я знал, что мы забьём второй гол», — приводит слова Игнатьева сайт «Локомотива».

Он также отметил, что первая часть сезона получилась непростой, но железнодорожникам хотелось завершить домашний сезон на хорошей ноте.

Ранее наставник «Локо» Марко Николич заявил, что его подопечные не нервничали после пропущенного от «Рубина» гола.

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