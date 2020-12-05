Николич заявил, что «Локо» не нервничал после пропущенного от «Рубина» гола
- ©fclm.ru
Железнодорожники пропустили на своём поле первыми, но одержали волевую победу (3:1).
«Хочу поздравить команду с важными тремя очками. Это была трудная игра в психологическом плане. Мы пропустили гол уже на третьей минуте. Самое главное — мы не нервничали и продолжили играть. Три очка у нас. Впереди ещё матч Лиги чемпионов. Мы всё ещё можем продолжить выступления в Европе, готовимся к этому матчу», — заявил Николич после игры.
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов назвал лучшего молодого футболиста России.