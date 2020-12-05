Николич заявил, что «Локо» не нервничал после пропущенного от «Рубина» гола

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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал исход матча с «Рубином» в чемпионате России.
Николич заявил, что «Локо» не нервничал после пропущенного от «Рубина» гола
  • ©fclm.ru

Железнодорожники пропустили на своём поле первыми, но одержали волевую победу (3:1).

«Хочу поздравить команду с важными тремя очками. Это была трудная игра в психологическом плане. Мы пропустили гол уже на третьей минуте. Самое главное — мы не нервничали и продолжили играть. Три очка у нас. Впереди ещё матч Лиги чемпионов. Мы всё ещё можем продолжить выступления в Европе, готовимся к этому матчу», — заявил Николич после игры.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов назвал лучшего молодого футболиста России.

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