Николич заявил, что «Локо» не нервничал после пропущенного от «Рубина» гола

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал исход матча с «Рубином» в чемпионате России.

Железнодорожники пропустили на своём поле первыми, но одержали волевую победу (3:1).

«Хочу поздравить команду с важными тремя очками. Это была трудная игра в психологическом плане. Мы пропустили гол уже на третьей минуте. Самое главное — мы не нервничали и продолжили играть. Три очка у нас. Впереди ещё матч Лиги чемпионов. Мы всё ещё можем продолжить выступления в Европе, готовимся к этому матчу», — заявил Николич после игры.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов назвал лучшего молодого футболиста России.