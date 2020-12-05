Футболист «Ростова» Байрамян признался, что шутки Карпина его задевали

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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, как замечания главного тренера команды Валерия Карпина задевали его, но придавали дополнительную мотивацию.
Футболист «Ростова» Байрамян признался, что шутки Карпина его задевали
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Если посмотреть мою статистику, она сейчас поскромнее, чем в прошлом сезоне, а до этих двух игр с «Рубином» и «Динамо» у меня вообще не было результативных действий. Георгич постоянно меня травил. Например, спрашивал: «Сколько у тебя голов?» Я отвечал: «Бублик, ноль». Он опять: «А голевых сколько?» Я говорил: «Тоже ноль». Георгич всегда так шутит — с одной стороны, это весело, но меня как игрока атаки это задевало. Мне хотелось доказать и себе, и тренеру, что надо исправляться, — это сработало», — цитирует Байрамяна официальный сайт Российской премьер-лиги.

При этом он отметил, что пока его игры недостаточно для того, чтобы Карпин был доволен, так как специалист хочет, чтобы всё было идеально.

В этом сезоне Байрамян провёл 13 матчей и забил три мяча.

Ранее сообщалось, что Байрамян признан лучшим игроком ноября в РПЛ.

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