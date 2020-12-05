Футболист «Ростова» Байрамян признался, что шутки Карпина его задевали

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, как замечания главного тренера команды Валерия Карпина задевали его, но придавали дополнительную мотивацию.

«Если посмотреть мою статистику, она сейчас поскромнее, чем в прошлом сезоне, а до этих двух игр с «Рубином» и «Динамо» у меня вообще не было результативных действий. Георгич постоянно меня травил. Например, спрашивал: «Сколько у тебя голов?» Я отвечал: «Бублик, ноль». Он опять: «А голевых сколько?» Я говорил: «Тоже ноль». Георгич всегда так шутит — с одной стороны, это весело, но меня как игрока атаки это задевало. Мне хотелось доказать и себе, и тренеру, что надо исправляться, — это сработало», — цитирует Байрамяна официальный сайт Российской премьер-лиги.

При этом он отметил, что пока его игры недостаточно для того, чтобы Карпин был доволен, так как специалист хочет, чтобы всё было идеально.

В этом сезоне Байрамян провёл 13 матчей и забил три мяча.

Ранее сообщалось, что Байрамян признан лучшим игроком ноября в РПЛ.