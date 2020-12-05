Украинский футболист Селезнёв высказался о территориальной принадлежности Крыма
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Во время интервью на YouTube-канале Вацко Live спортсмен объяснил, что перешёл в краснодарскую «Кубань» в 2016 году, так как хотел, чтобы в его карьере появился профессиональный вызов.
После этого журналист попросил игрока прояснить его позицию по российско-украинским отношениям. В ответ форвард обвинил собеседника в том, что тот выводит его на разговор, в котором он не разбирается.
«Крым на данный момент русский? У меня сейчас мама там живёт. Она не может просто выехать. Мне что, от матери отказаться?» — сказал Селезнёв.
Селезнёв выступал за «Кубань» в 2016 году. Он провёл десять матчей за команду и забил три мяча.
Ранее украинский волейболист Дмитрий Пашицкий сообщил, что получил право выступать за сборную России.