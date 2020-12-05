Кержаков назвал Дзюбу форвардом от бога

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Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков ответил на вопрос о лучших футболистах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кержаков назвал Дзюбу форвардом от бога
  • globallookpress.com

«По-прежнему считаю Ерёменко самым умным и нестандартным футболистом РПЛ. Жаль, не удалось нам вместе сыграть. Вторым назову лидера ЦСКА Влашича — тонкий, разносторонний хавбек. А дальше — или Ловрен, или Дзюба. Хорват — лучший защитник российского чемпионата. Но и Артёма обижать не хочется — форвард от бога! Так что пусть по-братски делят третье место», — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».

Дзюба в нынешнем сезоне провёл 19 матчей, в которых забил девять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее Кержаков выразил уверенность, что Дзюба мог бы заиграть в европейском топ-клубе.

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