Кержаков назвал Дзюбу форвардом от бога

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков ответил на вопрос о лучших футболистах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«По-прежнему считаю Ерёменко самым умным и нестандартным футболистом РПЛ. Жаль, не удалось нам вместе сыграть. Вторым назову лидера ЦСКА Влашича — тонкий, разносторонний хавбек. А дальше — или Ловрен, или Дзюба. Хорват — лучший защитник российского чемпионата. Но и Артёма обижать не хочется — форвард от бога! Так что пусть по-братски делят третье место», — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».

Дзюба в нынешнем сезоне провёл 19 матчей, в которых забил девять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее Кержаков выразил уверенность, что Дзюба мог бы заиграть в европейском топ-клубе.