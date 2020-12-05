Кержаков уверен, что Дзюба мог бы заиграть в европейском топ-клубе

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Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о том, кто из нынешних футболистов команды мог бы выступать за европейские клубы.
Кержаков уверен, что Дзюба мог бы заиграть в европейском топ-клубе
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Из нынешнего состава «Зенита» все могли бы играть в Европе. Но смотря в каких странах, футбол в Европе разный. Если речь о топ-клубах пяти ведущих чемпионатов, то, если бы захотел, мог заиграть Дзюба. А вот Кузяев пытался уехать, да не получилось. Бывает, футболисту условия подходят, а клубу нет. Случается и наоборот», — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что не стоит забывать о личных амбициях каждого игрока. По его словам, бывают разные основания для переезда.

«Скажем, Ловрен перешёл из «Ливерпуля» в «Зенит» из-за того, что там мало играл. Зато сейчас в Питере на первых ролях. Наверняка какие-то причины заставили и Смолова зимой отправиться в «Сельту», которая вела борьбу за выживание», — добавил Кержаков.

Ранее Кержаков выразил мнение, что вылет «Зенита» из ЛЧ говорит об уровне команды.

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