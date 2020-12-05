Экс-тренер «Ювентуса» Аллегри: хотел бы попробовать свои силы в АПЛ

Бывший главный тренер «Милана» и туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри признался, что хотел бы поработать в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Конечно, я бы хотел попробовать свои силы в Английской премьер-лиге. В Италии я провёл четыре года в «Милане» и пять лет в «Ювентусе». Теперь я рассчитываю снова работать в Италии, но это кажется мне сложным, или в Англии. Английский футбол сейчас растёт, потому что есть много иностранных тренеров», — цитирует специалиста Goal.com.

По его мнению, в чемпионате Англии сейчас больше тактики, чем десять лет назад, но при этом в стране сохранились свои футбольные традиции, что является хорошим балансом.

«Главное, что у каждой страны своя история. Англия отличается от Италии, Испании, Германии. Трудно изменить историю страны», — сказал Аллегри.

Он отметил, что «Ливерпуль» становится лучше с каждым годом и оснащён быстрыми, техничными, физически сильными игроками. Что касается «Тоттенхэма», тренер считает, что в этом клубе соблюдается баланс между прагматичностью и техникой, а в «Манчестер Сити», по его мнению, у специалистов есть возможность работать с чистого листа.

Ранее сообщалось, что Аллегри может возглавить «Челси» вместо Фрэнка Лэмпарда.