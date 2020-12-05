Ян рассказал о переносе боя со Стерлингом

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе россиянин Пётр Ян ответил на вопрос по поводу поединка с американцем Алджамейном Стерлингом.

«Что случилось с боем против Стерлинга? Ничего, его просто перенесли. Всё будет, но немножко позже. Сейчас я восстанавливаюсь. Понимаю, что бой перенесли, поэтому просто чуть поддерживаю форму и только планирую начать подготовку», — цитирует Яна Sport24.

По его словам, он ещё не знает, где именно состоится поединок, но уверен, что это точно не произойдёт 23 января на турнире UFC 257.

«Не то что я не успею подготовиться. Они не дадут нам подраться на этом турнире. Пока нет даже примерной даты, когда могу выступить», — добавил Ян.

Изначально поединок должен был состояться 12 декабря на UFC 256.

Ян завоевал титул в июле 2020 года, нокаутировав бразильца Жозе Алдо. Всего на счету россиянина 15 побед и одно поражение в MMA. У Стерлинга 19 побед и три поражения за карьеру.

Ранее Ян отреагировал на вызов американского бойца Диллашоу.