Румменигге считает Нойера лучшим вратарём в истории футбола

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Председатель правления мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о голкипере команды Мануэле Нойере.
Румменигге считает Нойера лучшим вратарём в истории футбола
  • Reuters

«Нойер — лучший вратарь в мире. Я думаю, он даже лучший вратарь в истории футбола», — цитирует Румменигге Goal.com.

Он отметил, что в Германии всегда были голкиперы хорошего уровня. Функционер также подчеркнул, что это, в частности, касается и «Баварии», и привёл в пример Зеппа Майера и Оливера Кана.

«Но я думаю, что именно Мануэль Нойер вывел вратарскую игру на новый уровень», — добавил Румменигге.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет подписать двух футболистов «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.

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