Румменигге считает Нойера лучшим вратарём в истории футбола

Председатель правления мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о голкипере команды Мануэле Нойере.

«Нойер — лучший вратарь в мире. Я думаю, он даже лучший вратарь в истории футбола», — цитирует Румменигге Goal.com.

Он отметил, что в Германии всегда были голкиперы хорошего уровня. Функционер также подчеркнул, что это, в частности, касается и «Баварии», и привёл в пример Зеппа Майера и Оливера Кана.

«Но я думаю, что именно Мануэль Нойер вывел вратарскую игру на новый уровень», — добавил Румменигге.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года.

Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет подписать двух футболистов «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.