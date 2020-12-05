Румменигге считает Нойера лучшим вратарём в истории футбола
- Reuters
«Нойер — лучший вратарь в мире. Я думаю, он даже лучший вратарь в истории футбола», — цитирует Румменигге Goal.com.
Он отметил, что в Германии всегда были голкиперы хорошего уровня. Функционер также подчеркнул, что это, в частности, касается и «Баварии», и привёл в пример Зеппа Майера и Оливера Кана.
«Но я думаю, что именно Мануэль Нойер вывел вратарскую игру на новый уровень», — добавил Румменигге.
Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года.
Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет подписать двух футболистов «Боруссии» из Мёнхенгладбаха.