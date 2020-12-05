Спортивный директор «Ювентуса» находится под следствием
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что в «Ювентусе» уверены в невиновности Паратичи и выразили надежду, что расследование в ближайшее время разъяснит сложившуюся ситуацию.
По данным СМИ, дело в отношении Паратичи было открыто в связи с расследованием возможных манипуляций при получении итальянского гражданства уругвайским форвардом Луисом Суаресом, который был близок к переходу в «Ювентус» нынешним летом, однако трансфер не состоялся.
Ранее сообщалось, что Суарес вылечился от коронавируса.