Спортивный директор «Ювентуса» находится под следствием

Спортивный директор туринского футбольного клуба «Ювентус» Фабио Паратичи находится под следствием в связи с открытием уголовного дела.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что в «Ювентусе» уверены в невиновности Паратичи и выразили надежду, что расследование в ближайшее время разъяснит сложившуюся ситуацию.

По данным СМИ, дело в отношении Паратичи было открыто в связи с расследованием возможных манипуляций при получении итальянского гражданства уругвайским форвардом Луисом Суаресом, который был близок к переходу в «Ювентус» нынешним летом, однако трансфер не состоялся.

Ранее сообщалось, что Суарес вылечился от коронавируса.