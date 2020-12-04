Президент ФИФА считает, что VAR необходимо усовершенствовать

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался о необходимости совершенствования системы видеопомощи арбитрам (VAR).

«Я считаю, что VAR помогает футболу, а не вредит ему. Я также считаю, что нам нужно помнить, что впервые VAR была внедрена два года назад, а не 200 или 20 лет назад. Но мы не должны мешать VAR с неверно принятыми решениями, потому что неверное использование VAR может быть связано с тем, что систему не так давно используют. Судьи всё же не выросли с VAR, и использовать её не так просто. Теперь нам нужно, чтобы этим вопросом занялись эксперты, к которым я не осмеливаюсь отнести себя. Нам нужно обсуждать этот вопрос, чтобы найти путь, как адаптировать VAR», — приводит слова Инфантино ТАСС.

Он также отметил, что продолжается работа по усовершенствованию правил, касающихся игры рукой и офсайда.

«Если мы можем сделать правило офсайда лучше не по причине VAR, а потому что мы хотим сделать футбол более атакующим, то вопрос надо ставить так: должны ли мы отдавать преимущество атакующим игрокам? Обычно мнения разделяются: нападающие и полузащитники хотят иметь более смягчённое правило офсайда, защитники и вратари, напротив, переживают насчёт этого. Это же касается правила игры рукой. Возможно, в прошлом ему уделялось меньше внимания, сейчас больше, но правила и их интерпретация не сильно изменились. В любом случае это всё анализируется и проверяется», — добавил глава ФИФА.

Ранее сообщалось, что IFAB может ввести дополнительную замену в случае сотрясения мозга у футболиста.